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Стендап концерт

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап для милых девушек в честь 8 марта! Кемеровский стендап-комик и гость из Новокузнецка — с проверенными шутками, семейной комедией и честным мужским взглядом на отношения и взрослую жизнь. • Артем Шевченко - Участник стендап фестиваля «Open mic» для VK видео. • Сергей Дробин — участник фестиваля «Открытый микрофон» (ТНТ), победитель Roast Battle - тонко, жизненно и очень смешно.

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