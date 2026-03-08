Стендап для милых девушек в честь 8 марта! Кемеровский стендап-комик и гость из Новокузнецка — с проверенными шутками, семейной комедией и честным мужским взглядом на отношения и взрослую жизнь. • Артем Шевченко - Участник стендап фестиваля «Open mic» для VK видео. • Сергей Дробин — участник фестиваля «Открытый микрофон» (ТНТ), победитель Roast Battle - тонко, жизненно и очень смешно.