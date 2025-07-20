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[отменено] StandUp концерт

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание, концерт отменили. Два талантливых комика из Новокузнецка — они такие разные, но интересные и смешные! Если ты никогда не был на стендап мероприятиях , то это идеальный повод для знакомства с комедией. Андрей Смирнов и Володя Костяной расскажут тебе свои мысли , интересные наблюдения ,и всё это через призму юмора. P.s. Стендап концерт пройдёт без скрипок:) Где: Книжный клуб Наследие, редакция

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