Циничный лирик и весёлый негодяй Рома Чукотка в последний раз представит свою программу "Соло пацана": стендап, песни в стиле позитивный идиотизм и ироническая поэзия. По неофициальным данным Рома является самым возрастным стендапером страны. Возраст надо уважать, а ему всего 65. Внимание: для зрителей старше 18 лет, ожидается ненормативная лексика.