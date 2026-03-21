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  1. Кемерово
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Соло Пацана

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Циничный лирик и весёлый негодяй Рома Чукотка в последний раз представит свою программу "Соло пацана": стендап, песни в стиле позитивный идиотизм и ироническая поэзия. По неофициальным данным Рома является самым возрастным стендапером страны. Возраст надо уважать, а ему всего 65. Внимание: для зрителей старше 18 лет, ожидается ненормативная лексика.

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