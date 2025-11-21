Сравнительная дегустация в «слепом» формате. 2 бокала и никаких этикеток. Вместе с ведущим постараешься объективно оценить и определить принадлежность к стране. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое вино Cuvee de Vitmer — Игристое вино Cremant de Bourgogne — Белое сухое вино Krasnaia Gorka — Белое сухое вино Cave de Turckheim — Красное сухое вино Мерло «Семейный Резерв» — Красное сухое вино Chateau Fan Carney (Fronsac) Дегустация включает в себя лёгкие закуски.