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Отдохни вместе с крутыми диджейскими сетами, летним баром и вкусной кухней. LINE UP: 16.05 casper/vlad wheel/n.killa 17.05 aliceshelk/kairoy/n.killa Рекомендуется бронирование столов. До 00:00 вход бесплатный. Более подробную информация стоит уточнять у организатора по номеру телефона.
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