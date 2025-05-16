Отдохни вместе с крутыми диджейскими сетами, летним баром и вкусной кухней. LINE UP: 16.05 casper/vlad wheel/n.killa 17.05 aliceshelk/kairoy/n.killa Рекомендуется бронирование столов. До 00:00 вход бесплатный. Более подробную информация стоит уточнять у организатора по номеру телефона.