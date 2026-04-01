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сейпинк!

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1699₽ до 4900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Белорусская инди-группа. Их музыка — это напряжённый сплав дерзкого поп-панка, рефлексивного эмо-рока и готической эстетики. Группа представляет новый концертный тур «Апатия». Новые песни, живые эмоции и лучшие хиты, которые ты знаешь наизусть!

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