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Про событие
Белорусская инди-группа. Их музыка — это напряжённый сплав дерзкого поп-панка, рефлексивного эмо-рока и готической эстетики. Группа представляет новый концертный тур «Апатия». Новые песни, живые эмоции и лучшие хиты, которые ты знаешь наизусть!
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