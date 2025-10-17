Вечер симфонии ароматных сортов вин. Попробуй белые вина из самых популярных сортов, относящихся к группе ароматных. Рислинг, Гевюрцтраминер, Мускат, Совиньон и другие. Сравнишь как по-разному может проявляться парфмюмированный характер вина. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Белое полусухое вино Maximin Grunhaus, Maximin Riesling — Белое сухое вино Collio Sauvignon Blanc, Marco Felluga — Белое полусухое вино Baluarte Muscat, Navarra DO — Белое сухое вино «Usadba Markotkh», Chardonnay — Белое сухое вино Matsu, La Jefa, Toro DO — Белое полусухое Domaine Bott-Geyl, Riesling «Jules Geyl» Дегустация включает в себя лёгкие закуски.