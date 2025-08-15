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Русская Душа

Рассказали
бульвар Строителей, 21

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

А тебе уже рассказывали, что у русской песни есть особая сила? Она согревает в мороз, вдохновляет в будни и собирает друзей за одним столом. Вечер, где каждый аккорд — словно глоток свежего воздуха из родных краёв. Голос Юлии Азьмуковой наполнит пространство мелодиями, в которых сплетаются традиции и современность. Гостей встретят welcome drink и особая атмосфера, где в каждом штрихе — тепло русской души. А тем, кто придёт с элементом народного одеяния — гжелью, кокошником или другим символом — организаторы приготовили подарки. Забронировать стол можно по номеру телефона 8-905-069-69-69

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