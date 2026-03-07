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Рок-квартирник «Ещё раз о любви»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Громче о самом нежном!

Концерт, где проверенные временем хиты русского рока зазвучат по-новому в уютной атмосфере.

В программе:

Любимые песни групп «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Уматурман», «Чиж & Co», «Воскресенье» и золотая коллекция русского рока.

Особый гость вечера — Анна Морозова (скрипка, электроскрипка, мелодика). В её исполнении прозвучат мировые хиты о любви из культовых российских и зарубежных фильмов. Приготовься услышать знакомые мелодии в интересной аранжировке!

Ещё больше музыкальных подарков от группы «Акустический центр».

Тебя ждёт живой звук, душевный разговор и море весеннего настроения.

Будем петь, слушать и любить. Вместе.

Количество мест ограничено

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