Громче о самом нежном!
Концерт, где проверенные временем хиты русского рока зазвучат по-новому в уютной атмосфере.
В программе:
Любимые песни групп «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Уматурман», «Чиж & Co», «Воскресенье» и золотая коллекция русского рока.
Особый гость вечера — Анна Морозова (скрипка, электроскрипка, мелодика). В её исполнении прозвучат мировые хиты о любви из культовых российских и зарубежных фильмов. Приготовься услышать знакомые мелодии в интересной аранжировке!
Ещё больше музыкальных подарков от группы «Акустический центр».
Тебя ждёт живой звук, душевный разговор и море весеннего настроения.
Будем петь, слушать и любить. Вместе.
Количество мест ограничено
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