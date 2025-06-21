В Кузбасском центре искусств, в уютной камерной атмосфере, пройдет особенный квартирник, посвященный дню рождения легенды русского рока – Виктора Цоя. В этот вечер прозвучат его бессмертные хиты, а еще песни других известных рок-исполнителей, вдохновленные личностью и творчеством Виктора Цоя. Исполнители: — Роман Аксёнов (гитара, перкуссия, вокал) — Евгений Попов (гитара, вокал) — Александр (Тимон) Иванов (гитара) — Игорь Морозов (гитара, вокал) В программе: — классические композиции «Кино»: «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Спокойная ночь» и другие — песни, посвященные Цою Вячеслава Бутусова, Константина Кинчева, Вячеслава Шахрина и многих других — живые эмоции, драйв и глубина — так, как это должно звучать в настоящем роке. Количество мест ограничено, приобретать билеты нужно заранее.