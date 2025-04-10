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Рок-баттл: Чайф vs Наутилус Помпилиус

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Вас ждут кавер-версии культовых песен рок-групп «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», которые стали саундтреком жизни для нескольких поколений. Приглашаем вас погрузиться в мир лирики Вячеслава Бутусова, Ильи Кормильцева и Владимира Шахрина и насладиться мощными гитарными риффами и проникновенными текстами. Это будет не просто концерт, а настоящий диалог двух легенд русского рока! Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты заранее.

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