Вас ждут кавер-версии культовых песен рок-групп «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», которые стали саундтреком жизни для нескольких поколений. Приглашаем вас погрузиться в мир лирики Вячеслава Бутусова, Ильи Кормильцева и Владимира Шахрина и насладиться мощными гитарными риффами и проникновенными текстами. Это будет не просто концерт, а настоящий диалог двух легенд русского рока! Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты заранее.