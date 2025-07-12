Мощнейший сибирский фестиваль на берегу реки Томь - то, что нужно в жару! П Приходи оторваться на территорию кафе «Гавань» , где сможешь угоститься наивкуснейшим шашлыком и напитками, а еще устроить дикий слэм и как следует покачать головой.