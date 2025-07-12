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Rock Гавань Fest

Гавань, улица Правая Гавань, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Мощнейший сибирский фестиваль на берегу реки Томь - то, что нужно в жару! П Приходи оторваться на территорию кафе «Гавань» , где сможешь угоститься наивкуснейшим шашлыком и напитками, а еще устроить дикий слэм и как следует покачать головой.

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