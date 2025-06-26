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  1. Кемерово
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Пятый

Театр драмы им. А.В. Луначарского, Весенняя улица, 11

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли
Фестивали

Про событие

В детстве старая цыганка нагадала героине странную и пугающую судьбу — с тех пор это предсказание определяет каждый ее шаг, каждое решение в жизни. Четыре встречи в юности, молодости и зрелости — четыре модели отношений с мужчинами, четыре возможности обмануть пророчество. А впереди знакомство с пятым — человеком, чье появление и станет согласно предсказанию роковым. Удастся ли ей избежать неизбежного? И что все-таки выберет она — судьбу или свободу? Спектакль Прокопьевского драматического театра в рамках фестиваля «DOKFEST»

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