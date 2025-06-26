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Проверка материала

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Завершение:

от 100₽ до 200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытные комики проверят свои шутки , а те, кто только начинают свой путь , попробуют себя в комедии. Стендап — это отличный способ отдохнуть, расслабиться и получить заряд положительных эмоций. На мероприятии выступают комики разного уровня, а ты, как зритель и гость, можешь не только классно провести время , но и помочь нам проверить свои шутки и сделать свой материал ещё более смешным. Бронь 100 рублей Вход: любая сумма от 200 рублей Мероприятие будет проходить в книжном клубе «Наследие» Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/standup_kemerovo

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