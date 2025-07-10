Возраст 18+
Стендап
Про событие
Зачем приходить на стендап? Потому что это не только смех, но и возможность открыть для себя новых замечательных артистов, провести время с друзьями, и, возможно, стать частью зрелищного шоу. Площадка расположена в сердце города, где уютная атмосфера и жаркие эмоции — это спутники твоего вечера. Пространство оформлено так, чтобы каждый зритель чувствовал себя комфортно и мог сосредоточиться на лучших шутках. Где: Редакция, книжный клуб «Наследие». Сбор гостей в : 19:30. Бронирование мест обязательно. Вход: любая сумма от 200 рублей. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/standup_kemerovo
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