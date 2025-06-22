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Project-X

Ё-БАР, Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 290₽ до 3333₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечер с кемеровскими артистами, которые представят авторский звук в жанрах «Rap, Pop и Indie Jazz». Каждое выступление — это живая подача, глубокие тексты и уникальное звучание, рождённое здесь, в Кемерово. Project-X — это скопление положительных эмоций, новые знакомства и настоящая командная энергия. Более подробную информацию можно уточнить у организатора — https://t.me/Projectxxx42

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