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Про событие
Вечер с кемеровскими артистами, которые представят авторский звук в жанрах «Rap, Pop и Indie Jazz». Каждое выступление — это живая подача, глубокие тексты и уникальное звучание, рождённое здесь, в Кемерово. Project-X — это скопление положительных эмоций, новые знакомства и настоящая командная энергия. Более подробную информацию можно уточнить у организатора — https://t.me/Projectxxx42
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