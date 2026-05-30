Формат вечеринки, когда диджеи играют одновременно на двух танцполах. В этот раз батл пройдёт не один на один, а два на два. Столкнутся в битве: BEZ DYSHI b2b INOTMOB BABYG b2b BLESS LICH b2b AWILL ACIDPRIVA b2b RUSTY CHOP b2b SOON KISMET ISUSHI b2b WHEELMAROW STEP b2b ACIDHARLEY FC: +18 DC: как тебе удобно Внимание: запрещено всё, что запрещено законом РФ. Покупка билета не гарантирует проход фейсконтроля. Вход со своим алкоголем запрещён. Возврат билетов осуществляется не менее чем за три дня до мероприятия.