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Прешер и Собрание: Война бесконечности (Pressure Х Sobranie: Infinity War)

Собрание, Советский проспект, 2/9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Формат вечеринки, когда диджеи играют одновременно на двух танцполах. В этот раз батл пройдёт не один на один, а два на два. Столкнутся в битве: BEZ DYSHI b2b INOTMOB BABYG b2b BLESS LICH b2b AWILL ACIDPRIVA b2b RUSTY CHOP b2b SOON KISMET ISUSHI b2b WHEELMAROW STEP b2b ACIDHARLEY FC: +18 DC: как тебе удобно Внимание: запрещено всё, что запрещено законом РФ. Покупка билета не гарантирует проход фейсконтроля. Вход со своим алкоголем запрещён. Возврат билетов осуществляется не менее чем за три дня до мероприятия.

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