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Preparty Butterfly Festival

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

При поддержке промо-команды "Друг", в Кемерово пройдет вечеринка в предверии Butterfly Festival в Горном Алтае. На препати выступят сразу три гостя - резидента фестиваля при поддержке кемеровских музыкантов: DJs — LUTER (Re_Play Community / Stories / Nsk) — TONY EWAN aka ROCKS (Butterfly Festival / Barnaul) — MINIMALISTO (Butterfly Festival / Nsk) — Zelenkov — Keys — Hrom — Axel Начало в 18:00 во дворике Редакции, вход бесплатный. С 23:00 до 6:00 ночная часть в арт-пространстве "Наследие". FC/DC 18+ Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/butterflyfestival

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