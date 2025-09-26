ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Поле

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Закрытая вечеринка на девчачьих вайбах, чтобы ухватить бабье лето за хвост. Кружись красиво, душевно и без напряга. Будешь обниматься, болтать, выпивать и пританцовывать до утра. Программа: • 22.00-23.00 — сбор гостей и openwelcome действо • 23.00 — старт веселья LineUp: NataEva / DreambigNatasha / HelloYana Потом будет «свободный пульт»:) • 05:00 — Обнимашки и по домам баиньки Внимание, в 23:00 двери закрываются, как на настоящей закрытой вечеринки, поэтому приходи без опозданий.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста