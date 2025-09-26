Закрытая вечеринка на девчачьих вайбах, чтобы ухватить бабье лето за хвост. Кружись красиво, душевно и без напряга. Будешь обниматься, болтать, выпивать и пританцовывать до утра. Программа: • 22.00-23.00 — сбор гостей и openwelcome действо • 23.00 — старт веселья LineUp: NataEva / DreambigNatasha / HelloYana Потом будет «свободный пульт»:) • 05:00 — Обнимашки и по домам баиньки Внимание, в 23:00 двери закрываются, как на настоящей закрытой вечеринки, поэтому приходи без опозданий.