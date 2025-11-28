Дегустация, посвящённая отдельному винодельческому региону. Венето — самый крупный по производству регион. Изучишь всё — от редкого Просекко Коль Фондо до желанного Речото. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое вино Costadila O X — Белое сухое вино Soave Sereole — Красное полусухое вино Bertani, Valpolicella Ripasso «Valpantena» — Красное сухое вино Secco-Bertani Vintage Edition Veronese — Красное полусухое вино Ripassa della Valpolicella DOC Superiore — Красное сладкое вино Domini Veneti Recioto della Valpolicella Classico DOC Vigneti di Moron Дегустация включает в себя лёгкие закуски.