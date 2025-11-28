ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

По регионам. Венето

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, посвящённая отдельному винодельческому региону. Венето — самый крупный по производству регион. Изучишь всё — от редкого Просекко Коль Фондо до желанного Речото. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое вино Costadila O X — Белое сухое вино Soave Sereole — Красное полусухое вино Bertani, Valpolicella Ripasso «Valpantena» — Красное сухое вино Secco-Bertani Vintage Edition Veronese — Красное полусухое вино Ripassa della Valpolicella DOC Superiore — Красное сладкое вино Domini Veneti Recioto della Valpolicella Classico DOC Vigneti di Moron Дегустация включает в себя лёгкие закуски.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»
Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»

6000₽

Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»
Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

1200₽

ИТ Завтрак (IT Breakfast)
ИТ Завтрак (IT Breakfast)

Бесплатно

Сайкл Пати
Сайкл Пати

1700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста