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Пиано-квартирник

Студия «Woodbaze», Карболитовская улица, 1/3, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Тёплый вечер музыки, где можно играть, слушать, петь любимые песни и просто быть рядом с людьми, которые также любят творчество и атмосферу живой музыки. Здесь не про идеальность, а про удовольствие, поддержку и музыку, которая объединяет. Свободный вход для учеников студий «Woodbaze» и «Сорока».

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