Тёплый вечер музыки, где можно играть, слушать, петь любимые песни и просто быть рядом с людьми, которые также любят творчество и атмосферу живой музыки. Здесь не про идеальность, а про удовольствие, поддержку и музыку, которая объединяет. Свободный вход для учеников студий «Woodbaze» и «Сорока».