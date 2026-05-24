Возраст 12+
Концерты
Про событие
Тёплый вечер музыки, где можно играть, слушать, петь любимые песни и просто быть рядом с людьми, которые также любят творчество и атмосферу живой музыки. Здесь не про идеальность, а про удовольствие, поддержку и музыку, которая объединяет. Свободный вход для учеников студий «Woodbaze» и «Сорока».
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