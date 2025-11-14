Благотворительный концерт в поддержку арт пространства «Ковёр». Недавно у ребят случился потоп, в результате которого пострадала муфельная печь. Поэтому они организовали благотворительный вечер, где ты сможешь им помочь. В программе: 19:00 — открытие вечера, встреча гостей, фуршет 20:00 — начало музыкального блока Вечер откроют талантливые исполнителя джаза и Квартет Марка Сорокина 21:00 — будешь провожать муфельную печь Стоимость: Билет обычный — 1500 руб. - Проход на мероприятие - Фрагмент картины от кемеровских художников Билет благотворительный «Самаритянин» — 3500 - Проход на мероприятие - Уникальный холст от одного из художников