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Печка

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Благотворительный концерт в поддержку арт пространства «Ковёр». Недавно у ребят случился потоп, в результате которого пострадала муфельная печь. Поэтому они организовали благотворительный вечер, где ты сможешь им помочь. В программе: 19:00 — открытие вечера, встреча гостей, фуршет 20:00 — начало музыкального блока Вечер откроют талантливые исполнителя джаза и Квартет Марка Сорокина 21:00 — будешь провожать муфельную печь Стоимость: Билет обычный — 1500 руб. - Проход на мероприятие - Фрагмент картины от кемеровских художников Билет благотворительный «Самаритянин» — 3500 - Проход на мероприятие - Уникальный холст от одного из художников

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