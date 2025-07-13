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Pandora Secret и HotRake

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Две альтернативные рок-группы на одной сцене. Pandora Secret — авторы эмоционального и драйвового звучания, более 27 000 слушателей на Яндекс Музыке. HotRake — молодая рок-группа с ярким саундом и подачей. Обе команды выступают в родном городе, и это будет по-настоящему громко. Живой звук, световое шоу, фирменный мерч, фото- и видеозона, флешмобы и настоящее единение с музыкой. Сбор гостей в 18:00, начало в 20:00. Количество билетов ограничено. Цена на билет может расти.

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