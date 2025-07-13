Две альтернативные рок-группы на одной сцене. Pandora Secret — авторы эмоционального и драйвового звучания, более 27 000 слушателей на Яндекс Музыке. HotRake — молодая рок-группа с ярким саундом и подачей. Обе команды выступают в родном городе, и это будет по-настоящему громко. Живой звук, световое шоу, фирменный мерч, фото- и видеозона, флешмобы и настоящее единение с музыкой. Сбор гостей в 18:00, начало в 20:00. Количество билетов ограничено. Цена на билет может расти.