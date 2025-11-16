Открытый вокальный микрофон в WoodBaze. Вечер, где каждый может спеть. Без сцены и пафоса — ламповая атмосфера и люди, которые реально слышат. Приходи спеть то, что откликается. Или просто слушать, чувствовать и вдохновляться. Живой звук — живые эмоции.