Хор для взрослых от студии «Звучи сердцем» в месте, где петь особенно приятно. Неважно, умеешь ты петь или нет. Хор — это не про идеальный голос. Это про энергию, музыку и ощущение, когда десятки голосов звучат вместе. Стоимость: 800р с человека, 1+1 (с подругой) 1000р. Запись у @avoice_vocal