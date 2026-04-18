ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Открытый хор «Звучи сердцем»

Караоке-бар «Соловей», пр. Ленина, 91

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Мастер-классы

Про событие

Хор для взрослых от студии «Звучи сердцем» в месте, где петь особенно приятно. Неважно, умеешь ты петь или нет. Хор — это не про идеальный голос. Это про энергию, музыку и ощущение, когда десятки голосов звучат вместе. Стоимость: 800р с человека, 1+1 (с подругой) 1000р. Запись у @avoice_vocal

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста