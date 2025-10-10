Скрась дождливое и прохладное межсезонье сетом из вин. Плотные белые и пряные красные — то, что нужно, чтобы согреть своё тело и душу. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Белое сухое вино Mauro Molino, Langhe DOC Chardonnay — Белое сухое вино E. Guigal, Cotes du Rhone AOC Blanc — Белое сухое вино Шишка. Оранж, Мезыбь — Красное сухое вино «Conde de Lagarinos» Ribeira Sacra DO — Красное сухое вино Zweigelt-Merlot Klassik, Nastl — Портвейн Grahams Fine Tawny Дегустация включает в себя лёгкие закуски.