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Осенняя дегустация

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

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4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Скрась дождливое и прохладное межсезонье сетом из вин. Плотные белые и пряные красные — то, что нужно, чтобы согреть своё тело и душу. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Белое сухое вино Mauro Molino, Langhe DOC Chardonnay — Белое сухое вино E. Guigal, Cotes du Rhone AOC Blanc — Белое сухое вино Шишка. Оранж, Мезыбь — Красное сухое вино «Conde de Lagarinos» Ribeira Sacra DO — Красное сухое вино Zweigelt-Merlot Klassik, Nastl — Портвейн Grahams Fine Tawny Дегустация включает в себя лёгкие закуски.

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