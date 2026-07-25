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Олд скул пати

Клумба
Караоке-бар «Vibe», Кузнецкий проспект, 55

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Душевная вечеринка для всех, кто соскучился по атмосфере старых добрых рейвов. В эту ночь прозвучат лучшие треки золотой эпохи электроники: плотный Progressive 2000-х, мелодичный Trance и проверенная временем House-классика. Тёплый аналоговый звук, правильный свет и атмосфера, ради которой хочется возвращаться. За пультом: axe_l.dj sanchess42 stas__casper Бронь столов по телефону

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