Душевная вечеринка для всех, кто соскучился по атмосфере старых добрых рейвов. В эту ночь прозвучат лучшие треки золотой эпохи электроники: плотный Progressive 2000-х, мелодичный Trance и проверенная временем House-классика. Тёплый аналоговый звук, правильный свет и атмосфера, ради которой хочется возвращаться. За пультом: axe_l.dj sanchess42 stas__casper Бронь столов по телефону