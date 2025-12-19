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Про событие
Если ты соскучился по танцам или если тебе мало танцев, или даже если ты никогда не танцевал, но очень хочется, то самое время прийти на Новогоднюю вечеринку. Латиноамериканская музыка, энергия и люди, которые пришли кайфовать. Сальса и бачата — это про чувствовать ритм, тело и свободу. На вечеринке будет легко и тем, кто танцует давно, и тем, кто только мечтал попробовать. Ведёт вечеринку Екатерина Гребенщикова: педагог по сальсе и бачате. Ссылка для записи: vk.cc/cRVIiu
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