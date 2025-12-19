Если ты соскучился по танцам или если тебе мало танцев, или даже если ты никогда не танцевал, но очень хочется, то самое время прийти на Новогоднюю вечеринку. Латиноамериканская музыка, энергия и люди, которые пришли кайфовать. Сальса и бачата — это про чувствовать ритм, тело и свободу. На вечеринке будет легко и тем, кто танцует давно, и тем, кто только мечтал попробовать. Ведёт вечеринку Екатерина Гребенщикова: педагог по сальсе и бачате. Ссылка для записи: vk.cc/cRVIiu