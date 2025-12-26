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Новогодний рок-квартирник

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В уютной атмосфере Евгений Попов, Роман Аксёнов, Анна Морозова и Игорь Морозов соберут для тебя лучшее из всех квартирников. Что тебя ждёт: — Главные хиты, под которые ты пел: Виктор Цой, «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Чиж и Co» и другие легенды русского рока — Энергия живой музыки, эмоции и настоящий рок-драйв — Новогодняя атмосфера: тёплое общение, воспоминания, друзья и единомышленники Этот вечер — для всех, кто хочет душевно и ярко завершить год, услышать любимые песни в акустике и встретить Новый год под гитары и настоящие эмоции.

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