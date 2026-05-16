Фестиваль колбы, местной кухни и народных ремёсел. В программе: - концерт фольклорных коллективов - дворовые игры на ловкость, силу и смекалку - настольные игры - просмотр народных сказок через фильмоскоп - выставка к 75-летию народного мастера России Юрия Михайлова - «Братья шурфы»: легенда о хранителях горючего камня - дегустация коронного пирога с колбой А также творческие мастер-классы, ярмарка кузбасских умельцев, музейная чайная, тематические фотозоны и экскурсии. Оплата на входе