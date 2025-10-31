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Неизведанная Франция

Винотека Wine&Whiskey by Simple, Весенняя улица, 19

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Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой ты познакомишься с редкими аппеласьонами Франции, известными на весь мир. Тебя ждут терруары, редкие сорта и методы производства, которые могут приятно тебя удивить. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Игристое белое сухое вино «La Dilettante» Methode Traditionnelle Extra Brut, Vouvray AOC — Белое сухое вино Jean-Marc Brocard, Chablis Premier Cru «Montee de Tonnerre» AOC — Белое сухое вино Domaine des Roches Neuves, «L'Insolite», Saumur AOC — Розовое сухое вино «Moulin des Costes» Rose — Красное сухое вино Curtet Mondeuse, Frisson des Cimes AOC — Красное сухое вино Chinon Domaine de Beaulieu Tradition Дегустация включает в себя лёгкие закуски.

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