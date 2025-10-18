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Muse: Саундтреки

Дворец Молодёжи, улица Рукавишникова, 15

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от 2300₽ до 4500₽
Возраст 0+
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Концерты

Про событие

Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой. Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия всё продумали до мелочей: - Виртуозный оркестр - Эстетика и свет - Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться Это будет настоящая магия Muse. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств. Новое шоу Soundtrecks от Muse — квинтэссенция музыки легенд кинематографа, света и эстетики, где каждый концерт заканчивается овациями.

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