Фестиваль на легендарной площадке, которая уже стала частью байкерской истории. Место, где каждый метр знаком, каждый поворот — как старый друг, а воздух пропитан духом братства и скорости.

Что будет на фесте:

мощный саунд — рок и метал, от которых заводится не только мотор, но и душа;

байкерский драйв — конкурсы, общение, атмосфера единства под открытым небом;

живая энергия — километры улыбок, объятия старых друзей и знакомство с новыми;

свобода без границ — от заката и до рассвета, на одной волне, на одной земле.

Ожидаются выступления от групп:

«Отморозки» (Красноярск)

Silenzium (Новосибирск)

«Кинохроника» (Санкт-Петербург)

Хэдлайнером будет группа «Монгол Шуудан» (Москва).

Ведущий: Костя «Кот» Вараксин.

Место проведения: фестивальная площадка «Надежда» за деревней Подъяково, в 28 км от границы города, направление на Яшкино.

GPS-координаты — 55.58426 85.80311

Стоимость:

Билет для мотоциклистов и мотоциклисток - 2500 руб;

билет для пеших гостей (мужчин и девушек), и для пассажирок мотоциклов - 3000 руб.

Льготные категории: пешие участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) - 2500 руб;

мото-дальнобойщики, проехавшие 2000 км до фестиваля от дома - бесплатно;

дети ростом до 120 см - бесплатно.