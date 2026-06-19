Фестиваль на легендарной площадке, которая уже стала частью байкерской истории. Место, где каждый метр знаком, каждый поворот — как старый друг, а воздух пропитан духом братства и скорости.
Что будет на фесте:
- мощный саунд — рок и метал, от которых заводится не только мотор, но и душа;
- байкерский драйв — конкурсы, общение, атмосфера единства под открытым небом;
- живая энергия — километры улыбок, объятия старых друзей и знакомство с новыми;
- свобода без границ — от заката и до рассвета, на одной волне, на одной земле.
Ожидаются выступления от групп:
«Отморозки» (Красноярск)
Silenzium (Новосибирск)
«Кинохроника» (Санкт-Петербург)
Хэдлайнером будет группа «Монгол Шуудан» (Москва).
Ведущий: Костя «Кот» Вараксин.
Место проведения: фестивальная площадка «Надежда» за деревней Подъяково, в 28 км от границы города, направление на Яшкино.
GPS-координаты — 55.58426 85.80311
Стоимость:
Билет для мотоциклистов и мотоциклисток - 2500 руб;
билет для пеших гостей (мужчин и девушек), и для пассажирок мотоциклов - 3000 руб.
Льготные категории: пешие участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) - 2500 руб;
мото-дальнобойщики, проехавшие 2000 км до фестиваля от дома - бесплатно;
дети ростом до 120 см - бесплатно.