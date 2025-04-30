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Международный день джаза. Фестиваль

Клуб «Эфир», бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

30 апреля весь мир отмечает Международный день джаза — праздник свободы, импровизации и музыки. Команда "Джазовой среды" не может остаться в стороне от этого грандиозного события. Фестиваль - это возможность открыть для себя новое: даже если ты не считаешь себя знатоком джаза, вечер подарит тебе новые музыкальные открытия и незабываемые впечатления. Главным украшением программы станет любимый формат Jam Session, когда все участники будут импровизировать, соревноваться, шутить и говорить друг с другом на языке музыки. Состав участников: - Ансамбль "Престо" - Ансамбль "Алеф" - ELS. trio (Новокузнецк) - Квартет Марка Сорокина - Smooth Jazz Project

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