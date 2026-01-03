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Новогоднее метафорическое чаепитие

Чайск | ех. Чайнатаун
Весенняя улица, 19

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

В преддверии нового года часто возникает желание не просто отдохнуть, а качественно перезагрузиться, осмыслить прожитое и настроиться на будущее с ясностью и внутренней тишиной Если ты хочешь не просто отпраздновать Новый год, а осмысленно завершить один цикл и начать другой, утихомирить внутренний «шум» и настроиться на свои истинные цели — то эта встреча для тебя. Ты сможешь начать год с внимания к себе. В стоимость входит чайная церемония с двумя уникальными чаями и психологическая практика с метафорическими картами. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

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