В преддверии нового года часто возникает желание не просто отдохнуть, а качественно перезагрузиться, осмыслить прожитое и настроиться на будущее с ясностью и внутренней тишиной Если ты хочешь не просто отпраздновать Новый год, а осмысленно завершить один цикл и начать другой, утихомирить внутренний «шум» и настроиться на свои истинные цели — то эта встреча для тебя. Ты сможешь начать год с внимания к себе. В стоимость входит чайная церемония с двумя уникальными чаями и психологическая практика с метафорическими картами. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.