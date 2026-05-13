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Популярная российская ню-метал/металкор группа, известная своими масками и энергичными выступлениями, сочетающими агрессивные куплеты и мелодичные припевы, а также коллаборациями с рэп-исполнителями. Ребята активно гастролируют, выпускают альбомы, такие как «Армагеддон» и «Красный Октябрь», и имеют большую фан-базу в России, ценящую их за уникальное звучание и харизму.
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