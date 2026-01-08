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Макс Евдокимов

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап комик, участник проектов: «StandUp» ТНТ, «Outside StandUp». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Макс покорит любого — жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Локация: Арт-пространство «Наследие»

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