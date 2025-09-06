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Квартирник «Мой Цой»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Камерный рок-концерт в формате квартирника, посвящённый памяти легендарного Виктора Цоя. Это не просто музыкальный вечер, а глубокий, эмоциональный диалог со зрителем через песни, слова и театральные образы. Тебя ждут искренние каверы на песни «Кино» в исполнении талантливых музыкантов: Игорь Морозов (гитара, вокал); Роман Аксёнов (гитара, перкуссия, вокал); Евгений Попов (гитара, вокал); Анна Морозова (скрипка). Театрализованные элементы от режиссёра и драматурга Яны Ореховой — миниатюры, монологи и визуальные метафоры, раскрывающие философию Цоя. Почему этот вечер — не просто концерт? Это попытка понять Цоя заново — не как икону, а как человека, чьи мысли и музыка до сих пор живут в наших сердцах. Через музыку, театр и личные истории участников мы создадим пространство, где каждый почувствует: «Звезда по имени Солнце» не погасла. Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют.

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