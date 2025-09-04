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Квартирник «Атмосфера»

Ё-БАР, Октябрьский проспект, 28к2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Квартирник с живой музыкой, открытым микрофоном, настолками и угощениями — твой идеальный пятничный вечер.

Ты решаешь: быть гостем или выйти на сцену.

Регистрация обязательна для гостей и исполнителей: регистрация по кнопке выше.

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