Квартирник с живой музыкой, открытым микрофоном, настолками и угощениями — твой идеальный пятничный вечер.

Ты решаешь: быть гостем или выйти на сцену.

Регистрация обязательна для гостей и исполнителей: регистрация по кнопке выше.