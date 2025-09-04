Квартирник с живой музыкой, открытым микрофоном, настолками и угощениями — твой идеальный пятничный вечер.
Ты решаешь: быть гостем или выйти на сцену.
Регистрация обязательна для гостей и исполнителей: регистрация по кнопке выше.
Квартирник с живой музыкой, открытым микрофоном, настолками и угощениями — твой идеальный пятничный вечер.
Ты решаешь: быть гостем или выйти на сцену.
Регистрация обязательна для гостей и исполнителей: регистрация по кнопке выше.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи