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Большой летний квартирник, где ты сможешь петь и танцевать! Хэдлайнер вечеринки кавер-группа «Крупным планом». Программа с 20:00 до 23:00, а дальше как сердце подскажет. Крупным планом это про твоё отличное настроение, желание танцевать, петь и жить жизнь. Группа не просто поёт, а общается гостями, интерактивит, заряжает позитивной энергией, погружает в танцевальную терапию. FC
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