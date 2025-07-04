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Крупным планом | Большой летний квартирник

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой летний квартирник, где ты сможешь петь и танцевать! Хэдлайнер вечеринки кавер-группа «Крупным планом». Программа с 20:00 до 23:00, а дальше как сердце подскажет. Крупным планом это про твоё отличное настроение, желание танцевать, петь и жить жизнь. Группа не просто поёт, а общается гостями, интерактивит, заряжает позитивной энергией, погружает в танцевальную терапию. FC

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