Вечер французских коньяков. Уже пять поколений коньячный дом создаёт самые ароматные коньяки, достойные своего легендарного терруара. Приглашаем тебя погрузиться в историю коньячного дома, узнать тонкости производства и выдержки коньяка. Ты сможешь оценить ароматику CAMUS во всех её тонкостях и нюансах. В дегустации будут представлены позиции: VS, VSOP, ХО и Ile de Re. Вечер пройдет под руководством Тимура Тимофеева – менеджера по развитию коньячного дома CAMUS. Гастрономическое сопровождение вечера: сыры, оливки, мясные деликатесы.