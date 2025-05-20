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Коньячный вечер Camus

Винотека PremiumWine, Советский проспект, 32

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1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер французских коньяков. Уже пять поколений коньячный дом создаёт самые ароматные коньяки, достойные своего легендарного терруара. Приглашаем тебя погрузиться в историю коньячного дома, узнать тонкости производства и выдержки коньяка. Ты сможешь оценить ароматику CAMUS во всех её тонкостях и нюансах. В дегустации будут представлены позиции: VS, VSOP, ХО и Ile de Re. Вечер пройдет под руководством Тимура Тимофеева – менеджера по развитию коньячного дома CAMUS. Гастрономическое сопровождение вечера: сыры, оливки, мясные деликатесы.

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