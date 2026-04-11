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Комики Абакана

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Команда стендап-комиков из Абакана привезёт в город огромную порцию юмора, угара и отличного настроения! Тебя ждёт мощный состав: Безматерных Никита — семейный комик, семейный юмор, семейные трусы! Бихерт Юлия — твоё сердце будет дрожать от шуток прекрасного кардиолога. Терских Александр — ещё один врач, который заглянет в тебя с другой стороны))

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