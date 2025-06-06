Ты с чашкой горячего, она с колодой таро. Один вопрос, и карты раздевают твою душу. Софья читает между строк: про любовь, желания, деньги. Ты задаёшь вопрос, и она всё видит. Вечер будет длинным, обязательно приходи! Вопрос к таро при любом заказе, расширенные расклады по желанию.