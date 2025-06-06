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Кофе & Карты

Кофейня Парадная, улица Николая Островского, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Еда

Про событие

Ты с чашкой горячего, она с колодой таро. Один вопрос, и карты раздевают твою душу. Софья читает между строк: про любовь, желания, деньги. Ты задаёшь вопрос, и она всё видит. Вечер будет длинным, обязательно приходи! Вопрос к таро при любом заказе, расширенные расклады по желанию.

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