Возраст 18+
Стендап
Необычное
Еда
Про событие
Ты с чашкой горячего, она с колодой таро. Один вопрос, и карты раздевают твою душу. Софья читает между строк: про любовь, желания, деньги. Ты задаёшь вопрос, и она всё видит. Вечер будет длинным, обязательно приходи! Вопрос к таро при любом заказе, расширенные расклады по желанию.
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