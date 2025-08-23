ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кинопоказ: «Жизнь Чака»

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма «Жизнь Чака» + стакан борща и кусок сала от элитного сибирского повара — впридачу! О фильме: В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной. Запись через ТГ по кнопке выше.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»
Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»

6000₽

Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»
Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста