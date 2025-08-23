Просмотр фильма «Жизнь Чака» + стакан борща и кусок сала от элитного сибирского повара — впридачу! О фильме: В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной. Запись через ТГ по кнопке выше.