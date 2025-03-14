Празднуем новоселье команды Кавра в стиле утреннего кофе рейва. Формат такой: гости приходят со своим кофе, мы угощаем вкусняшками, вайбово танцуем под диджейскую музыку с пластинок. Ещё тебя ждёт немного магии: нас посетит таинственная тарологиня, сможешь узнать у неё свою карту дня. Сеанс предсказательства проведёт Наталья Смиренникова — таролог-эзотерик, практический психолог. Будем рады принять безбашенные подарки в честь новоселья, например, что-то в виде ненастоящих грибов (свечи, картинки, вазы и любую другую дичь) или просто что-то от души. Можно подарить позже с доставкой в постамат Озона на Бакинском, 15. DC: свободный Вход: по предварительной регистрации