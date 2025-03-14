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«Кавроселье» — кофе рейв

Бакинский 15, 2 этаж, опенспейс за библиотекой

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Еда

Про событие

Празднуем новоселье команды Кавра в стиле утреннего кофе рейва. Формат такой: гости приходят со своим кофе, мы угощаем вкусняшками, вайбово танцуем под диджейскую музыку с пластинок. Ещё тебя ждёт немного магии: нас посетит таинственная тарологиня, сможешь узнать у неё свою карту дня. Сеанс предсказательства проведёт Наталья Смиренникова — таролог-эзотерик, практический психолог. Будем рады принять безбашенные подарки в честь новоселья, например, что-то в виде ненастоящих грибов (свечи, картинки, вазы и любую другую дичь) или просто что-то от души. Можно подарить позже с доставкой в постамат Озона на Бакинском, 15. DC: свободный Вход: по предварительной регистрации

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Комментарии

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Ксенич
12 марта 2025, 18:18

Волнительно, если честно! :)

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Гриша
13 марта 2025, 11:31

Ксенич | Kaver Team, разделяю твое волнение ))

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