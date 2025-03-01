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В программе: Лауреаты международных фестивалей «НОВЫЙ КУЗНЕЦКИЙ БИГ-БЭНД» (дирижёр Иван Третьяков). Солисты: Ольга Юшкова, Иван Селивёрстов, Дарья Фомина. Вести концерт будет директор джаз-клуба «Геликон», лауреат международных фестивалей, Почетный работник культуры Кузбасса - Ольга Юшкова.
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