Концерт-саундтрек твоего подсознания — путешествие от волн ретровейва до психоделических фантасмагорий.

illo.trio — московский коллектив, формально это джазовое трио: клавишные, контрабас и ударные. Но сами музыканты честно признаются, что играют скорее неджазовую музыку.

В своём творчестве они смешивают элементы академической и поп-музыки, современного джаза и минимализма, неоклассики, пост-рока и других направлений. Акустический саунд здесь органично переплетается с электронными эффектами, создавая аудиовизуальное путешествие для зрителя — джаз превращается в настоящее кино.