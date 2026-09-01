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Илло. Трио. Кинематографический пост-джаз

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт-саундтрек твоего подсознания — путешествие от волн ретровейва до психоделических фантасмагорий.

illo.trio — московский коллектив, формально это джазовое трио: клавишные, контрабас и ударные. Но сами музыканты честно признаются, что играют скорее неджазовую музыку.

В своём творчестве они смешивают элементы академической и поп-музыки, современного джаза и минимализма, неоклассики, пост-рока и других направлений. Акустический саунд здесь органично переплетается с электронными эффектами, создавая аудиовизуальное путешествие для зрителя — джаз превращается в настоящее кино.

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