ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

«Хрупкое вечное». Советские витражи

1 корпус КемГУ, Красная улица, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+

Про событие

В Кемерове есть настоящие художественные сокровища — витражи, архитектурные детали и необычные места, мимо которых ты проходишь каждый день. О них и пойдёт речь на этой прогулке с гидом. На экскурсии увидишь витраж «Древо Познания» в КемГУ высотой 5 этажей, витражи Почтамта, заглянешь в Парк чудес и узнаешь, какие произведения искусства удалось сохранить, а какие потерялись. Это прогулка о красоте, которая живёт рядом с тобой. О том, что делает Кемерово особенным и чем ты по-настоящему можешь гордиться. Экскурсию проведёт искусствовед Наталья Попова. Место встречи: 1 корпус КемГУ, ул. Красная, 6 Финиш: Парк чудес

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Книжный клуб с психологом «Час Души»
Книжный клуб с психологом «Час Души»

Бесплатно

Создание браслета по натальной карте
Создание браслета по натальной карте

3000₽

Экскурсия на трамвае «Восьмёрка»
Экскурсия на трамвае «Восьмёрка»

600₽

«Шопоголик». Киноклуб с психологами
«Шопоголик». Киноклуб с психологами

500₽

Алхимия ароматов
Алхимия ароматов

2700₽

Фотопрогулка
Фотопрогулка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи