В Кемерове есть настоящие художественные сокровища — витражи, архитектурные детали и необычные места, мимо которых ты проходишь каждый день. О них и пойдёт речь на этой прогулке с гидом. На экскурсии увидишь витраж «Древо Познания» в КемГУ высотой 5 этажей, витражи Почтамта, заглянешь в Парк чудес и узнаешь, какие произведения искусства удалось сохранить, а какие потерялись. Это прогулка о красоте, которая живёт рядом с тобой. О том, что делает Кемерово особенным и чем ты по-настоящему можешь гордиться. Экскурсию проведёт искусствовед Наталья Попова. Место встречи: 1 корпус КемГУ, ул. Красная, 6 Финиш: Парк чудес