Вечер, где всё пространство станет одним большим хором. Ты получишь бланк с текстами любимых песен, вокруг сотни людей, ведущий, солисты, музыка, огни и атмосфера настоящего единения. Здесь не нужно уметь петь — нужно просто любить музыку и быть готовым прожить этот вечер вместе. Будешь петь хиты, которые знают все: громко, красиво, иногда смешно, иногда до мурашек. Во время песен — интерактивы, неожиданные моменты, знакомства и ощущение большого живого концерта, где главный артист — это весь зал. Можно прийти одному, с друзьями, с семьёй или целой компанией — возраст и количество не важны.