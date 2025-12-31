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HNY
улица Мичурина, 120Б/1
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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда
Про событие
Нужно встречать новый год там, где тепло идёт от людей, а не от батарей. Для тебя подготовили музыку, которая заберёт остатки старого года, салют — открывающий врата в новый. Шампанское, фуршет, и самые красивые и добрые люди вокруг. DC: новогодний Стартовая цена за вход: 1000 Билеты приобретаются в личных сообщениях канала.
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