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HNY

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Нужно встречать новый год там, где тепло идёт от людей, а не от батарей. Для тебя подготовили музыку, которая заберёт остатки старого года, салют — открывающий врата в новый. Шампанское, фуршет, и самые красивые и добрые люди вокруг. DC: новогодний Стартовая цена за вход: 1000 Билеты приобретаются в личных сообщениях канала.

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